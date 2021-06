Macron, dialogo con Russia necessario a stabilità Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 24 GIU - "Molti i temi che toccheremo a questo Consiglio europeo tra cui la Russia con la quale serve avere un dialogo" che punti "alla difesa dei nostri interessi in quanto europei". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron arrivando al Consiglio europeo. "Definiamo l'unità degli europei in questo dialogo di fronte alla Russia - ha aggiunto Macron -. Il dialogo è necessario alla stabilità del continente europeo, ma deve essere un dialogo esigente e ambizioso. E' un buon metodo e non possiamo restare in una strategia puramente reattiva nei confronti della Russia". (ANSA).