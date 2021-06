Abusi: commissione vaticana, indagine anche su Dziwisz

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Il Vaticano avrebbe istituito una Commissione per chiarire i fatti relativi ad abusi e pedofilia da parte del clero polacco. Lo scrive la stampa locale sottolineando che le investigazioni sul caso riguarderebbero anche il card. Stanislaw Dziwisz, lo storico segretario di Giovanni Paolo II. In un docufilm, che ha fatto scalpore in Polonia, si puntava il dito anche contro Dziwisz, accusato da vittime di aver coperto alcuni fatti. Era stato comunque lo stesso Dziwisz ad invocare una commissione che potesse fare chiarezza sui fatti da lui sempre respinti come "calunnie". A guidare la commissione è il card. Angelo Bagnasco. (ANSA).