Covid: Israele reimpone da subito l'uso delle mascherine al chiuso

Israele anticipa i tempi e dalle 12 di oggi (ora locale) reintroduce l'obbligo di mascherina al chiuso che era stato abolito lo scorso 15 giugno.

Causa del provvedimento stabilito dal ministero della sanità - in anticipo di 2 giorni rispetto a quello che sarebbe dovuto scattare domenica prossima - è la risalita dei casi, oltre 200 nelle ultime 24 ore, dovuti in larga parte alla variante Delta.

Il ministero ha anche raccomandato che gli israeliani usino la mascherina anche all'aperto nel corso di eventi pubblici come ad esempio il Gay Pride in programma in questo fine settimana nel Paese.