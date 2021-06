Covid: Spagna, da stanotte stop obbligo mascherina all'aperto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 25 GIU - A partire dalle mezzanotte di oggi in Spagna non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto se la distanza da altre persone non conviventi è superiore a 1,5 metri: lo stabilisce un decreto approvato ieri dal governo e pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale. L'uso della mascherina resterà invece obbligatorio sui mezzi di trasporto pubblici e negli spazi chiusi. La ministra della Sanità, Carolina Darias, ieri ha chiesto ai cittadini di "portare sempre la mascherina con sé" per poterla utilizzare nei contesti in cui si riveli necessaria. (ANSA).