Hong Kong: monsignor Gallagher, difficile dare un contributo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 25 GIU - La diplomazia vaticana guarda con attenzione a ciò che sta accadendo ad Hong Kong ma ritiene difficile in questo momento dare un contributo. Lo ha detto monsignor Richard Gallagher, Segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, nella conferenza stampa di presentazione dell'evento per il il Libano che si terrà in Vaticano il primo luglio. Rispondendo ad una domanda dei giornalisti, Gallagher ha dichiarato: "Ovviamente Hong Kong è oggetto di interesse per noi. Il Libano è un posto dove noi pensiamo di poter dare un contributo. Non vediamo questa possibilità a Hong Kong. Possiamo dire parole appropriate che saranno apprezzate dalla stampa internazionale e in tanti Paesi del mondo, ma io e molti dei miei colleghi non siamo convinti che potrebbero fare una qualche differenza. Qui - ha detto riferendosi al Libano - abbiamo l'opportunità, a Hong Kong è una situazione completamente diversa". (ANSA).