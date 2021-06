Merkel, un'Europa sovrana deve parlare con Putin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 25 GIU - Parlare con Vladimir Putin "sarebbe un'espressione di sovranità per l'Ue". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel al termine del Consiglio europeo, sottolineando che "l'Ue dovrebbe essere in grado di rappresentare i suoi interessi in modo simile" a quanto fatto dal presidente americano Biden ed essere "abbastanza indipendente da avere le sue posizioni". "Che il presidente russo non sia un partner facile è del tutto chiaro a tutti noi", ha aggiunto Merkel, insistendo tuttavia sulla necessità di trovare "un modus operandi" per dialogare e fare progressi su molti dossier, dal clima alla Libia, al nucleare iraniano. (ANSA).