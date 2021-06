Vernice rossa sulla 'porchetta',a Roma protesta animalisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Vernice rossa sulla statua delle polemiche, ovvero la riproduzione di una porchetta che troneggia in una piazza di Trastevere a Roma. L'atto è stato firmato dall'Animal Liberation Front e nei giorni scorsi l'opera, realizzata grazie ad un progetto della Roma University of Fine Arts, era stata oggetto di polemica da parte delle associazioni ambientaliste. L'opera, intitolata 'Dal panino si va in piazza', nelle intenzioni dell'artista-studente che l'ha realizzata voleva essere un omaggio al celebre prodotto della cucina romana. Alcuni gruppi di animalisti hanno anche annunciato un esposto alla Corte dei Conti. (ANSA).