Covid: Bangladesh, da lunedì al via nuovo rigido lockdown

(ANSA) - DHAKA, 26 GIU - Il Bangladesh imporrà un nuovo rigido lockdown da lunedì prossimo in seguito ad un "pericoloso ed allarmante" aumento dei casi di coronavirus legati alla variante Delta: lo ha reso noto il portavoce del ministero della Sanità, Robed Amin. Secondo il piano, tutti gli uffici pubblici e privati resteranno chiusi per una settimana e saranno attivi solo i trasporti per motivi sanitari: "Nessuno potrà uscire di casa tranne che in casi di emergenza", ha spiegato inoltre Amin sottolineando che l'esercito potrebbe essere chiamato per far rispettare le misure. I casi di coronavirus stanno aumentando in Bangladesh, che ha una popolazione di circa 170 milione di abitanti, a ritmi molto elevati da metà maggio: ieri sono state registrate quasi 6.000 nuove infezioni e 108 morti, il secondo livello più alto dall'inizio della pandemia. Il Paese ha registrato finora 878.804 casi, inclusi 13.976 decessi (fonte Johns Hopkins University). (ANSA).