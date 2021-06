Il Gay Pride nel mondo, da Parigi a Los Angeles

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Giugno 2021 è il 51esimo Pride Month, celebrazione in cui milioni di persone in tutto il mondo fanno festa per le strada a sostegno della comunità Lgbtq. Quest'anno torneranno molte parate del Gay Pride, sospese l'anno scorso a causa della pandemia. Anche in Italia. Migliaia di persone ieri hanno sfilato a Tel Aviv, una delle città più gay-friendly del mondo, mentre oggi il Gay Pride si affaccerà in Italia, a Milano e Roma, ma non solo. Sono in programma parate a Parigi, Siviglia e Los Angeles (che ospiterà il Trans Pride). Quanto a Dublino, tradizionalmente il Gay Pride più famoso, perché dura 10 giorni, quest'anno ci sarà soltanto un evento virtuale, sempre a causa del Covid. Il calendario del Gay Pride è molto esteso. Solo per citare alcuni appuntamenti, il 3 luglio sono in programma le parate di Budapest e Monaco, il 15 luglio sarà la volta del London Pride Festival, il 16 di Francoforte. Per la capitale tedesca, Berlino, bisognerà attendere il 24 luglio. Agosto sarà il mese di Praga, Reykjavík, Amsterdam, Stoccolma, Montreal, Copenaghen e della Silicon Valley. E si andrà avanti in altre città anche a settembre e ottobre. (ANSA).