La Francia vota per le regionali, spettro astensione

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - La Francia si prepara ai ballottaggi delle elezioni regionali che come nel primo turno di domenica scorsa rischiano di essere nuovamente segnati da un livello record di astensioni. In quest'ultima settimana, dal premier Jean Castex come da tutti gli schieramenti politici, si sono levati accorati appelli agli elettori affinché si rechino alle urne nel voto di domani. Ma non vi è nulla di meno sicuro. A meno di un anno dalle elezioni presidenziali del 2022, questo nuovo scrutinio regionale si voleva la prova generale di un nuovo scontro tra l'attuale presidente Emmanuel Macron (En Marche) e Marine Le Pen (Rassemblement National) per l'Eliseo e, invece, proprio i due pretendenti sono stati i più puniti da un'affluenza mai cosi bassa, Domenica scorsa, il 66,7% degli aventi diritto ha snobbato i seggi. Adesso la destra neogollista e l'unione della gauche rialzano la testa e partono a caccia dell'en plein, organizzando accordi e desistenze per bloccare la strada al partito di Le Pen ai ballottaggi. Ma il grande obiettivo resta convincere gli elettori a tornare alle urne. (ANSA).