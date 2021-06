Miami: nel 2018 l'allarme per danni strutturali all'edificio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 26 GIU - Nel 2018 un ingegnere aveva messo in guardia su "importanti danni strutturali" all'edificio crollato a Miami e suggerito ai manager di intervenire. I lavori sarebbero dovuti iniziare in queste settimane, due anni e mezzo dopo l'allarme. Lo riporta il New York Times. Le indagini per capire come sia potuto crollare l'edificio sono in corso e gli investigatori stanno aspettando di poter accedere all'area dove continua al ricerca senza sosta dei dispersi. (ANSA).