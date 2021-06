Francia: bassa affluenza a 2/o turno elezioni regionali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 27 GIU - La Francia torna alle urne con lo spettro dell'astensionismo. L'affluenza al secondo turno delle elezioni regionali e provinciali in programma oggi è stata del 12,66% a metà giornata, praticamente lo stesso livello del primo turno (12,22%) segnato da un calo record dell'affluenza. Sono sette punti in meno rispetto alle elezioni regionali del dicembre 2015 (19,59%) e tre punti in meno rispetto alle provinciali del marzo 2015 (15,72%), secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno. Una bassa mobilitazione, che a un anno dalle presidenziali del 2022 conferma i timori della vigilia. In quest'ultima settimana, dal premier Jean Castex come da tutti gli schieramenti politici, si sono levati accorati appelli agli elettori affinché si rechino alle urne. "L'indifferenza crescente è un vero pericolo per la democrazia" avverte il politologo e direttore generale di Ipsos France, Brice Teinturier, intervistato da Le Parisien. (ANSA).