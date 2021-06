Migranti: 260 intercettati da Guardia costiera Libica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TUNISI, 27 GIU - Oltre 260 migranti sono stati intercettati ieri dalla Guardia costiera libica: lo ha reso noto la portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Safa Msheli, sottolineando come ciò rappresenti per le organizzazioni internazionali "altre sparizioni, più abusi e più morti". Le organizzazioni internazionali dell'Onu da molto tempo sono infatti contrarie al fatto che i migranti vengano riportati in Libia poiché finiscono in centri di accoglienza che non rispettano i diritti umani. (ANSA).