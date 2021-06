A14, 2 morti e un ferito tra Grottammare e S. Benedetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 28 GIU - Due persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A14, nel tratto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) , in cui sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti, uno dei quali andato a fuoco. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 303 in coda ad un cantiere segnalato. Chiuso temporaneamente il tratto autostradale in direzione Ancona (verso nord). In corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Sul luogo i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale ed il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Al momento, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda. In corrispondenza dell'uscita obbligatoria di San Benedetto del Tronto vengono segnalati 2 km di coda. Agli utenti diretti verso Ancona, si consiglia di uscire alla stazione di Val Vibrata, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare. (ANSA).