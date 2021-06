Covid: nuovo record di morti a Mosca e San Pietroburgo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 28 GIU - A Mosca e San Pietroburgo hanno registrato un nuovo record giornaliero di vittime del coronavirus, segno che la situazione nel Paese sta peggiorando a causa della variante Delta. Secondo dati ufficiali, a Mosca ci sono stati 124 morti e a San Pietroburgo 110 morti nelle ultime 24 ore, superando i numeri già da record del fine settimana. In tutta la Russia, nel corso dell'ultima giornata sono stati accertati 21.650 casi di Covid, di cui 7.246 a Mosca, 2.722 nella regione di Mosca e 1.335 a San Pietroburgo. In totale, stando ai dati ufficiali, dall'inizio della pandemia in Russia sono stati finora riscontrati 5.472.941 contagi di Covid-19. I decessi provocati dalla malattia nel Paese sono stati 611 nelle ultime 24 ore. (ANSA).