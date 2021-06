Covid: quasi 950 i positivi per il maxi cluster di Maiorca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 28 GIU - Sono già quasi 950 i casi di coronavirus legati a un maxi-focolaio di Covid registrato tra giovani che sono stati in gita di fine anno scolastico a Maiorca (Spagna). Lo si apprende dai calcoli effettuati dalla testata digitale spagnola El Confidencial in base ai dati delle autorità sanitarie. Le persone contagiate provenivano da diverse regioni della Spagna; molti casi positivi sono stati notificati dopo il loro rientro a casa. La cifra è ancora in evoluzione visto che le autorità stanno effettuando il tracking dei contatti stretti e tamponi per individuare eventuali ulteriori contagi. Circa 250 giovani sono attualmente in isolamento presso un hotel di Maiorca. (ANSA).