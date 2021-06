Di Maio, Isis sconfitto sul territorio ma non sradicato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Daesh è stato sconfitto nella sua dimensione territoriale, ma non è stato sradicato. Per questo l'Italia, con oltre 800 unità dislocate tra Iraq e Kuwait, continuerà a mantenere in Iraq, nel rispetto della sovranità irachena e in pieno accordo con Baghdad, un significativo contingente militare con l'obiettivo di rendere il Paese capace di affrontare la minaccia in autonomia". Lo dice il ministro Luigi Di Maio aprendo la ministeriale della coalizione anti-Daesh a Roma. "Ci stiamo preparando anche a incrementare la nostra partecipazione alla missione Nato in Iraq e ad assumerne il comando dopo il turno assicurato dalla Danimarca". (ANSA).