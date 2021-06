Di Maio, sostegno Usa a Gruppo Lavoro anti-Isis sull'Africa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - La minaccia dell'Isis "è particolarmente allarmante nel continente africano, nello specifico nella regione del Sahel, ma anche in aree dell'Africa orientale, come il nord del Mozambico. Per questo motivo, con il sostegno Usa e di molti altri partner, ho proposto di istituire un Gruppo di Lavoro dedicato all'Africa, che possa identificare e fermare le minacce terroristiche connesse a Daesh esistenti nel continente mettendo a punto specifiche contromisure da definire in coordinamento con i partner locali". Lo afferma il ministro Luigi Di Maio nella conferenza stampa finale della ministeriale della coalizione anti Daesh a Roma. (ANSA).