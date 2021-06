G20: Emiliano a delegati, no a sviluppo senza rispetto vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 28 GIU - "Vi accogliamo con sentimenti autentici, secondo un'antichissima tradizione di ospitalità pugliese, con il desiderio di costruire rapporti di amicizia vera, che durino nel tempo". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, accogliendo nel Castello Svevo di Bari le delegazioni estere che domani e dopodomani parteciperanno ai lavori del G20 a Matera e Brindisi. "Questo forum internazionale - ha evidenziato - avviene in un momento di grandi speranze e auspici, dopo un anno difficile, durante il quale abbiamo dovuto affrontare la pandemia nella sua fase più dura. Speriamo che nel corso di queste giornate di lavoro possiate godere della bellezza delle nostre città, della natura che le circonda, della vivacità culturale e soprattutto delle persone. Non sono parole di circostanza: tutto quello che vedrete e, che spero, apprezzerete della nostra regione è espressione di un modello che noi da anni cerchiamo di praticare". "Crediamo fermamente - ha spiegato - che non possa esserci sviluppo che non sia sostenibile e rispettoso della vita, della salute e dell'ambiente. Siamo una Regione del Sud fortemente impegnata nell'innovazione tecnologica, prima in Italia nella produzione di energia da fonti rinnovabili, che investe ostinatamente in cultura e nella formazione dei giovani, che agisce partendo dall'ascolto e dalla partecipazione, che si affaccia all'Europa e al Mediterraneo con le braccia aperte all'accoglienza di chiunque voglia cambiare in meglio il suo destino di paura, di guerra, di negazione dei diritti, di sopravvivenza". "Sentiamo molto vicina - ha aggiunto - la visione proposta dalla Presidenza italiana che poggia sui tre pilastri delle persone, del pianeta, della prosperità. A queste tre 'P' mi permetto di aggiungerne una quarta, la P di Puglia, con la speranza, nel nostro piccolo, di essere quel luogo che possa darvi le giuste ispirazioni nell'individuare le strade più luminose e condivise che portino verso il bene comune". (ANSA).