Germania: attacca passanti con coltello, e scappa, 2 feriti

(ANSA) - BERLINO, 28 GIU - Due persone sono state aggredite con un coltello e ferite a Erfurt, nel Land tedesco della Turingia. L'aggressore è scappato. Non è ancora chiara la matrice dell'accaduto. I due feriti hanno 45 e 68 anni e sono stati trasportati in ospedale per i soccorsi. Le forze dell'ordine stanno sorvolando la zona anche con un elicottero. L'aggressore avrebbe fra i 20 e 30 anni, parlava tedesco e indossava un pullover marrone e dei pantaloni neri da jogging. Secondo una portavoce della polizia, sentita da Ntv, non aveva alcun legame con le persone aggredite, ma per ora non vi sarebbero indizi di un movente politico. I due feriti, soccorsi in ospedale, non sono a rischio. (ANSA).