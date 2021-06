Scontro fra barche, domani sarà interrogata la giovane belga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - COMO, 28 GIU - Sarà interrogata domani mattina dal gip, per l'udienza di convalida, Celia Wuttke, la ragazza belga di 21 anni agli arresti domiciliari per l'incidente nautico di venerdì a Tremezzina (Como), costato la vita a Luca Fusi, studente universitario di 22 anni. La ragazza era alla guida del motoscafo Master Craft, battente bandiera belga e di proprietà del patrigno, che nelle acque davanti a Villa Balbianello si è scontrato con il motoscafo, fermo, su cui c'erano la vittima e due amici. Nei confronti della ragazza si ipotizzano le accuse di omicidio colposo e naufragio: secondo una prima ricostruzione il motoscafo belga, con a bordo 11 ragazzi, procedeva a velocità sostenuta tanto da viaggiare "in planata", vale a dire con la prua alzata. Per questo motivo non avrebbe visto l'altra imbarcazione. Sembra poi che a bordo i ragazzi stessero ascoltando musica ad alto volume e questo non ha consentito loro di sentire le grida dei tre giovani comaschi, che cercavano di avvisarli della loro presenza. La Procura intanto ha dato incarico all'ingegnere Massimo Bardazza di ricostruire la dinamica dell'accaduto sulla base delle condizioni in cui si trovano le due imbarcazioni. I funerali di Luca Fusi si terranno mercoledì alle 11.30 a Guanzate: per quella giornata il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. (ANSA).