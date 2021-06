Ucciso in cantina Torino, carabinieri fermano il fratello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - E' sospettato di avere ucciso il fratello Enrico, trovato morto ieri nella cantina dell'abitazione a Torino, Carlo Pellegrini, il 48enne rintracciato nelle scorse ore dai carabinieri in Veneto. La Procura di Torino ha emesso nei suoi confronti un decreto di fermo, sulla base degli elementi raccolti dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale e della Compagnia San Carlo, che indagano coordinati dal pm Delia Boschetto. L'ipotesi è che tra i due fratelli ci sia stato un litigio, pe cause in corso di accertamento. Il fermato è assistito dagli avvocati Carmela Parziale di Mestre e Nicola Canestrini di Rovereto. (ANSA).