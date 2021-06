Israele: nuovo rinvio nelle udienze del processo Netanyahu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 GIU - I giudici del tribunale distrettuale di Gerusalemme hanno deciso oggi un rinvio di alcuni giorni nelle udienze del processo nei confronti di Benyamin Netanyahu, che è accusato di corruzione, frode ed abuso di potere. Invece che il 5 luglio il processo riprenderà così solo il 12 luglio: ciò per garantire alle parti un tempo ulteriore per visionare una mole di nuove informazioni emerse nello scrutinio del telefono cellulare del primo teste, l'ex direttore del sito di informazione Wallah Ilan Yeshuà. I giudici hanno reso noto che il processo sarà nuovamente sospeso, per le consuete vacanze estive, a partire dal 21 luglio e che riprenderà a settembre. (ANSAmed).