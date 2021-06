Rifiuti: Zingaretti, firmo ordinanza per aiutare Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti firma un'ordinanza in cui proroga il conferimento dei rifiuti della Capitale nella discarica di Viterbo. "Per l'ennesima volta - afferma il presidente - sono stato costretto ad emanare un'ordinanza per aiutare Roma e per fare fronte alla drammatica situazione della città sommersa dai rifiuti e tentare di risolvere provvisoriamente il problema. Il Comune di Roma e l'Ama che gestisce il ciclo dei rifiuti, hanno perso il controllo della situazione e purtroppo invece di collaborare, fuggono dalle proprie responsabilità". Zingaretti ha anche sottolineato che "se Roma non assolverà ai suoi doveri gestionali e di programmazione procederemo con il Commissariamento di Roma Capitale" sul tema dei rifiuti "per manifesta incapacità". (ANSA).