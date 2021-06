Brexit: ultimo giorno per registrarsi con 'Settled Scheme'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' l'ultimo giorno in cui i cittadini Ue residenti nel Regno Unito possono aderire al registro digitale del Settled Scheme e vedere garantiti i loro diritti pre-Brexit, come assicurato dal premier Boris Johnson. Il governo britannico ha ribadito il "no" a estensioni della scadenza, già prolungata di 6 mesi rispetto alla fine del periodo di transizione del 31 dicembre scorso. Sono stati così respinti gli appelli arrivati da più parti, anche dal partito laburista, che chiedevano una ulteriore dilazione dei termini. Le autorità del Regno esortano invece tutti gli aventi diritto che non lo avessero fatto a registrarsi entro oggi, con la frase "non aspettare, fai domanda oggi". Resta comunque la proroga concessa dal governo nei giorni scorsi: sono garantiti 28 giorni in più ai ritardatari per giustificati motivi, mentre chi è in attesa di una risposta sulla propria pratica, avviata comunque nei tempi giusti, può vivere e lavorare sull'isola con le tutele precedenti "a tempo indefinito", fino all'arrivo del responso. L'opposizione laburista aveva chiesto, su invito di alcune associazioni in difesa dei cittadini Ue, una estensione di tre mesi rispetto al 30 giugno. Secondo i dati riportati da questi gruppi, sono tra 300 mila e 400 mila le domande ancora in attesa di una risposta da parte dell'Home Office. (ANSA).