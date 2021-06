Fao, dieta sana fuori portata per maggioranza degli africani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Quasi tre quarti della popolazione africana non può permettersi una dieta salutare composta da frutta, proteine ;;vegetali e animali e più della metà non ha accesso a una dieta adeguata che fornisca un mix di carboidrati, proteine, grassi, vitamine e minerali essenziali per mantenere la salute di base. Anche una dieta che dia un minimo di energia sufficiente è fuori portata per oltre il 10 per cento della popolazione continentale: è quanto emerge da un rapporto reso noto oggi dall'Organizzazione dell'Onu per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), dalla Commissione economica dell'Onu per l'Africa (Uneca) e dalla Commissione dell'Unione africana (Auc). I sistemi agroalimentari africani devono essere trasformati per rendere le diete sane più convenienti per gli abitanti del continente. Secondo l'ultima panoramica sulla sicurezza alimentare e la nutrizione in Africa, infatti, i suoi abitanti devono affrontare dei costi alimentari più alti rispetto ad altre regioni con un livello di sviluppo simile. (ANSA).