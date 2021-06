Onu, impatto Covid sul turismo supera i 4.000 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 30 GIU - L'impatto economico del crollo del turismo dovuto alla pandemia di coronavirus l'anno scorso anno potrebbe superare i 4.000 miliardi di dollari, secondo un rapporto dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) e della Conferenza sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) pubblicato oggi. "Il turismo è un'ancora di salvezza per milioni di persone. Promuovere la vaccinazione per proteggere le comunità e sostenere il riavvio sicuro del turismo è fondamentale per recuperare posti di lavoro", ha affermato il segretario generale dell'Unwto Zurab Pololikashvili in una nota. (ANSA).