(ANSA) - MOSCA, 30 GIU - Vladimir Putin ha annunciato nel corso della sua linea diretta con il Paese di aver fatto il vaccino Sputnik V. Putin al tempo della vaccinazione non aveva rivelato quale vaccino aveva scelto per non suggerire l'idea che uno fosse migliore di un altro. "La vaccinazione è l'unica via per uscire dalla pandemia", ha ribadito. "Spero che i pregiudizi sui vaccini in Russia spariscano presto e che la campagna vaccinale proceda". (ANSA).