Sedicenne uccisa, il legale della famiglia: "Non c'è follia: è un killer di disumana ferocia"

"C'è la premeditazione che è un elemento da non sottovalutare, è una condotta che definirla disumana è poco, è un atto di ferocia pianificato e concepito prima, studiato e sviluppato in tutte le sue dinamiche". Lo ha detto l'avvocato Giovanni Annunziata, che assiste la famiglia di Chiara Gualzetti, la ragazzina uccisa a Monteveglio (Bologna).

"Non c'è follia - afferma il legale - Dalla ricostruzione degli eventi una persona cha ha la lucidità di cancellare le chat, di tornare a casa e di rispondere al cellulare come se nulla fosse accaduto è poco compatibile con la follia".

«Sicuramente Chiara si fidava di lui. E’ praticamente un amico di famiglia. Un ragazzo che ha fissato un appuntamento, come mi raccontava il padre ieri sera, è andata a prenderla a casa. Quale migliore condizione di serenità per un genitore sapere che la figlia va a fare un giro accompagnata da un amico. Se questa è la premessa nessun genitore potrebbe mai immaginare un epilogo di questo tipo. E' disumano immaginare una cosa del genere. Non è un comportamento umano».

"Sono ancora in una bolla". È quanto invece la madre del ragazzo indagato a Bologna per l'omicidio di Chiara ha detto entrando al centro di giustizia minorile del Pratello, dove è in corso l'udienza di convalida del fermo del ragazzo. "Non so come sta mio figlio", si è limitata ad aggiungere prima di entrare. Sul corpo di Chiara l'autopsia sarà eseguita domani. Oggi a Monteveglio è lutto cittadino e stasera una fiaccolata ricorderà la ragazza.