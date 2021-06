Usa: ok Camera per togliere statue leader sudisti da Capitol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 30 GIU - La Camera Usa ha approvato una legge per rimuovere le statue dei leader confederati dal Campidoglio e per rimpiazzare il busto di Roger B. Taney, il capo della corte suprema autore delle motivazioni della sentenza del 1857 secondo cui i discendenti degli africani non sono cittadini Usa. La misura è stata approvata con 285 voti a favore e 120 contro, con 67 repubblicani che si sono uniti ai dem. Una legge analoga era passata alla Camera lo scorso anno con 305 sì e 113 no ma rimase ferma al Senato, allora controllato dal Gran Old Party. (ANSA).