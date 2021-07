A 82 anni nello spazio con Bezos, la rivincita di Wally Funk

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 01 LUG - A viaggiare nello spazio insieme a Jeff Bezos il prossimo 20 luglio ci sarà anche l'82enne Wally Funk, ex pilota a cui lo spazio fu vietato decenni fa, in quanto donna. Funk ha fatto parte del cosiddetto Mercury 13, il programma di addestramento per astronauti riservato negli anni '60 alle donne. Si trattava di piloti che avevano tutti i requisiti per volare ma alle quali lo spazio fu negato a causa del loro genere. Funk sarà la persona più anziana a mettere piede nello spazio. "Nessuno ha aspettato di più. Ora è il momento. Benvenuta Wally, siamo contenti che volerai con noi il 20 luglio come ospite d'onore", afferma Bezos su Instagram. (ANSA).