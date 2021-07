Incidente intorno alle 9.40 in A1 al km 122 sud. Un'auto fuori controllo si è ribaltata. Sul posto 118, Vigili del fuoco e Polstrada.

Si è formata una coda di 7 km tra Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa - Campegine. Caos anche al casello di Parma, con molti mezzi pesanti in uscita per evitare di rimanere bloccati e via Emilia in tilt per il traffico che si è riversato sulla statale.