Br: pm Cozzi depone corona in luogo omicidio Coco e scorta

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - E' stato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, che andrà in pensione tra cinque giorni, a depositare questa mattina una corona di fiori per ricordare l'eccidio di salita Santa Brigida avvenuto 45 anni fa. In quella via di Genova, l'otto giugno 1976 vennero trucidati dalle Br il procuratore della Repubblica Francesco Coco, il brigadiere di pubblica sicurezza Giovanni Saponara e l'appuntato dell'arma dei carabinieri Antioco Deiana. Alla cerimonia hanno partecipato anche il questore Vincenzo Ciarambino, il prefetto Renato Franceschelli, il comandante provinciale dei carabinieri Gianluca Feroce e il comandante provinciale della finanza Vincenzo Tomei. (ANSA).