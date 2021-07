La moglie di Zanardi: "Comunica con noi ma non può ancora parlare, serve tempo"

«Riesce a comunicare con noi, ma non è ancora in grado di parlare. Dopo molto tempo in coma, le corde vocali hanno bisogno di recuperare la loro elasticità. Questo è possibile solo con esercizio e terapia». Ad un anno dall’incidente ad Alessandro Zanardi la moglie Daniela in un'intervista pubblicata dalla Bmw, di cui l’ex pilota di Formula 1 è brand ambassador, parla delle condizioni di suo marito.

«A un anno dall’incidente le condizioni di Alex sono essenzialmente stabili. Al momento è ricoverato in una clinica specializzata, dove sta seguendo un programma di riabilitazione. Questo include stimoli multimodali e farmacologici».