(ANSA) - ROMA, 01 LUG - L'ondata di caldo che si è abbattuta sugli Stati Uniti ha causato almeno 63 morti in Oregon. Lo riportano i media americani. A New York, il sindaco Bill de Blasio ha chiesto di ridurre il consumo di energia per evitare blackout. Anche la Grande Mela è alle prese con un'ondata di caldo che ha fatto schizzare la temperatura percepita a più di 41 gradi. (ANSA).