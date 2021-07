Vaccini in vacanza,300 piemontesi hanno prenotato in Liguria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Alle 17 di oggi sul portale ligure per la prenotazione dei vaccini 300 piemontesi avevano prenotato in Liguria per le vacanze il richiamo del vaccino covid. Alle 16 risultavano 61 i liguri prenotati in Piemonte. Lo annuncia una nota al primo giorno in cui è operativo l'accordo sulla reciprocità vaccinale tra Liguria e Piemonte. "È un dato molto positivo" a conferma della bontà e utilità dell'accordo, dice il presidente della Liguria Giovanni Toti. "Siamo contenti dell'ottimo riscontro registrato già in questa prima giornata", dicono il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi. Tra le 300 richieste di appuntamento di cittadini piemontesi andate a buon fine sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it nel dettaglio 100 sono state fatte nella Asl1 dell'imperiese, 165 nella Asl2 di Savona, 10 nella Asl3 di Genova, 21 nella Asl4 del Tigullio e 4 nella Asl5 della Spezia. Le 61 richieste dei liguri per fare il richiamo della vaccinazione in Piemonte sono invece state: 17 nella Asl di Alessandria, 2 nella Asl di Asti, 1 nella Asl di Biella, 3 nella Asl Città di Torino, 21 nella Asl Cuneo 1, 9 nella Asl Torino 3, 4 in Asl Torino 4 e 4 nella Asl Verbano Cusio Ossola. Per il presidente della Liguria Toti "è un dato molto positivo". "Siamo contenti dell'ottimo riscontro registrato in questa prima giornata di avvio del nostro progetto di reciprocità", sottolineano Cirio e l'assessore Icardi (ANSA).