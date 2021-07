Wp, 'in Cina oltre 100 nuovi silos per missili'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - La Cina avrebbe avviato la costruzione di oltre cento silos per missili balistici intercontinentali in grado di raggiungere gli Stati Uniti, secondo un rapporto di un centro di ricerca americano, il James Martin Center for Nonproliferation Studies presso il Middlebury Institute of International Studies. Lo riporta il Washington Post. Secondo gli autori dello studio, basato sull'analisi di immagini satellitari, la scoperta renderebbe sempre più urgente l'avvio dei negoziati con la Cina sul controllo strategico degli armamenti nucleri. (ANSA).