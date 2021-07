Covid: Russia, 697 morti in un giorno,quinto picco di fila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 03 LUG - Sono 697 le persone morte a causa del Covid-19 nelle ultime 24 ore in Russia secondo i dati del centro operativo nazionale anticoronavirus: si tratta del numero più alto dall'inizio della pandemia e del quinto giorno di fila che si raggiunge un nuovo picco di decessi in un giorno. Nel corso dell'ultima giornata sono stati accertati 24.439 nuovi casi di Covid: il massimo dal 15 gennaio. Stando ai dati ufficiali, in Russia dall'inizio dell'epidemia sono stati registrati 5.585.799 casi di Covid. Lo riportano le agenzie russe. (ANSA).