Di Maio, fiducioso su Libia, per noi è asset strategico

(ANSA) - SORRENTO, 03 LUG - Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si dice fiducioso sulla Libia che rappresenta "sempre un asset strategico, la geografia non cambia". "Un anno fa non ero fiducioso, un anno dopo abbiamo un governo di unità nazionale ho un interlocutore unico con cui parlare - ha detto a Sorrento - bisogna continuare a lavorare sull'incremento delle opportunità economiche". "Dobbiamo investire perchè la Libia è la porta dell'Europa per l'africa e la porta dell'Arica per l'Europa", ha aggiunto. (ANSA).