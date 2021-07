Pestati a sangue: uno muore, l'altro in Rianimazione

È morto uno due giovani pestati a sangue a Mantova con una mazza da baseball in quello che sembra a tutti gli effetti un agguato organizzato forse per punire uno sgarro maturato nel mondo dello spaccio di droga. Per Atilio Drekai, 23 anni, di nazionalità albanese sono iniziate le procedure per dichiarare la morte cerebrale e staccarlo dai macchinari che lo tengono in vita. Il ragazzo era stato ricoverato in fin di via nella notte tra giovedì e venerdì scorsi nel reparto di rianimazione dell’ospedale Carlo Poma di Mantova.. L'altra persona picchiata è ancora ricoverata in Rianimazione