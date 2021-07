Somalia: attentato suicida a Mogadiscio in sala da tè, 10 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOGADISCIO, 03 LUG - Almeno 10 persone sono morte e decine di altre sono rimaste ferite ieri a Mogadiscio in un attentato kamikaze sferrato dalle milizie islamiste di Al-Shabaab in una sala da tè della capitale somala: lo ha reso noto oggi il governo. L'attacco ha avuto luogo ieri sera, quando un individuo che indossava una cintura esplosiva si è fatto saltare in aria vicino all'hotel Juba, ha affermato il ministero dell'Informazione, della Cultura e del Turismo. Il gruppo jihadista Al-Shabaab, legato ad Al Qaeda, ha rivendicato l'attentato in un comunicato, affermando di avere ucciso 15 "elementi dell'intelligence governativa, della polizia e della milizia" e di averne feriti altri 22. (ANSA).