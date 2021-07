Trovate morte in campo 2 straniere, 'investite mietitrebbia'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Sono state trovate morte le due donne di origine marocchina una delle quali aveva dato l'allarme al 112, ieri mattina, spiegando che entrambe erano state investite da una mietitrebbia in un campo di mais a San Giuliano Milanese, in provincia della metropoli. Sui cadaveri - spiegano gli inquirenti - sono stati riscontrati segni compatibili con l'investimento di un mezzo pesante. "Si indaga per cercare di arrivare a chiarire i contorni della vicenda e per identificare il responsabile, lavoreremo anche - dice il procuratore della Repubblica di Lodi, Domenico Chiaro - per cercare di capire anche come mai queste due donne si trovassero lì". Nelle vicinanze non è stata però trovata la mietitrebbia. Una delle due straniere, al cellulare, si era espressa, come detto dai carabinieri, in arabo e le sue parole erano state tradotte da un interprete. Una era incensurata, l'altra aveva precedenti di polizia per rapina. (ANSA).