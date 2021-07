© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Sono 131 i nuovi positivi al Covid in Lombardia con 25.866 tamponi eseguiti, una percentuale quindi dello 0,5%, in salita rispetto allo 0,3% di ieri. Sono in diminuzione i ricoveri: 44 in terapia intensiva (uno meno di ieri) e 195 negli altri reparti (-13). Si registra un decesso, per un totale da inizio epidemia di 33.786. (ANSA).