Incidenti montagna: escursionista disperso nel Cuneese

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - Un escursionista 69enne risulta disperso da ieri nel Cuneese. Le ricerche del soccorso alpino si sono inizialmente concentrate in Valle Stura, dove i famigliari credevano fosse diretto, ma la sua auto è stata ritrovata alle Terme di Valdieri, dove si sono spostate le operazioni. I tecnici del soccorso alpino stanno perlustrando i principali sentieri, dopo essere stati trasportati in quota dall'elicottero dei vigili del fuoco. Del 69enne, al momento, non è stata trovata traccia. (ANSA).