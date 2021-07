Vaccini: 50mila dosi in più, Puglia rinvia solo under 30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 04 LUG - Moderna consegnerà alla Puglia, sino al 15 agosto, poco più di 50mila dosi in più rispetto al piano iniziale, per questo motivo la Regione ha aggiornato le indicazioni della campagna: lo slittamento delle prenotazioni delle prime dosi riguarderà solamente i residenti con età inferiore ai 30 anni e non più under 50 come inizialmente programmato. "La riorganizzazione - spiegano dalla Regione - dovrà avvenire di settimana in settimana, procedendo entro ogni domenica a comunicare lo spostamento degli appuntamenti della settimana successiva, tenendo conto delle eventuali ed attese integrazioni delle forniture di dosi di vaccino". Per adesso è stato disposto lo spostamento degli appuntamenti dei cittadini under 30 programmati nella settimana dal 5 all'11 luglio alla settimana dal 26 luglio al primo agosto. Inoltre, non sarà più necessario sospendere le prenotazioni delle prime dosi di vaccino per gli under 50, che saranno consentite regolarmente a tutti per appuntamenti a far data dal 2 agosto, e comunque secondo le disponibilità dei vaccini. "Tutti gli appuntamenti per le seconde dosi - dichiara l'assessore alla Sanità Lopalco - restano confermati e invariati. E, novità importante di oggi, restano invariate tutte le somministrazioni delle prime dosi per gli over 30. Alla luce delle nuove informazioni sulle consegne nel mese di agosto, inoltre, non sarà più necessario sospendere le nuove prenotazioni che invece potranno essere effettuate da tutti sulla base della disponibilità di vaccino". (ANSA).