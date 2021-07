Accoltellato dal figlio dopo lite, 51enne in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Un ragazzo di 20 anni avrebbe accoltellato intorno alle 7,20 di questa mattina il padre 51enne colpendolo alla testa, al collo e alle spalle, dopo avere litigato perché rincasava tardi la sera, in via Patroclo, zona San Siro, a Milano. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Nell'aggressione è rimasta ferita lievemente alle mani anche la madre 47enne anche lei trasportata al Niguarda in codice verde. Stando a una prima ricostruzione, il giovane, che era noto alle forze dell'ordine per uso di sostanze stupefacenti, avrebbe utilizzato una piccola mannaia domestica per il pollo. E' stato bloccato poco dopo l'aggressione appena fuori di casa dopo essere stato notato dai vicini che lo hanno visto in strada ricoperto di sangue. Anche lui è stato trasportato in ospedale al Fatebenefratelli e si trova ora piantonato dalla polizia. (ANSA).