Bonaccini: "In Emilia Romagna per ora ci sono pochi casi di variante Delta"

«Dobbiamo augurarci che il vaccino, come pare faccia, protegga dalle cosiddette varianti». Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del Cersaie 2021. In regione, spiega Bonaccini, «i casi di variante Delta per ora sono pochi» in numero assoluto, anche se in linea con il resto del Paese per quanto riguarda la percentuale sui casi totali. «Li stiamo sequenziando uno a uno», ha spiegato Bonaccini, per cercare di impedire il diffondersi del contagio.

