In fiamme cabinato a largo di Favignana, nessun ferito

(ANSA) - FAVIGNANA, 05 LUG - Un cabinato di 10 metri è andato a fuoco stamattina mentre si trovava ancorato nelle acque antistanti Cala Azzurra a Favignana. Le fiamme si sono sviluppate a bordo del mezzo dove si trovavano quattro italiani che, non appena hanno avvertito il pericolo, si sono allontanati dalla barca a bordo di un piccolo gommone utilizzato come tender, raggiungendo la costa. La colonna di fumo nero era visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto è intervenuto un mezzo della Guardia Costiera di Favignana e la motovedetta antincendio dei Vigili del Fuoco arrivata da Trapani. Sul posto è pure sorvolato un Atr42 della Guardia Costiera per la verifica di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti in mare. Le indagini sono condotte dalla Guardia Costiera di Favignana, al comando di Francesco Rosarno. (ANSA).