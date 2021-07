Incendi: Epi, anche l'ergastolo per chi brucia la Sardegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 05 LUG - Una legge che classifichi l'incendio doloso come una tentata strage e un danno ambientale premeditato. È la proposta lanciata dalla direzione regionale di Energie per l'Italia (Epi), con il suo coordinatore sardo Tore Piana. Nuove norme con pene severissime, sino ad arrivare all'ergastolo, suggerisce il movimento. Una possibile risposta, secondo Epi, ai roghi che stanno bruciando campi e boschi della Sardegna, molti dei quali dolosi. L'appello è rivolto a tutti i parlamentari, soprattutto a quelli sardi. L'obiettivo è quello della presentazione di proposta di legge urgente in Parlamento. "In Sardegna sta diventando un bollettino di guerra - spiega Piana - dove ogni giorno decine sono gli incendi che si sviluppano e che causano danni ingenti ad aziende e al patrimonio ambientale. Un problema che attanaglia le nostre campagne e dove la Regione, con denari pubblici, spende ogni anno milioni di euro per combattere una piaga che risulta sempre più incontrollata". (ANSA).