(ANSA) - VENEZIA, 05 LUG - Sono 45 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale dei casi a 425.699; nessun decesso è stato riscontrato, lasciando il totale a 11.619 vittime. Il dato emerge dal bollettino regionale. Sono in aumento anche gli attuali positivi, registrati a 4.606 (+36); scendono invece i dati clinici, con 238 ricoverati in area non critica - dato invariato - e 13 (-1) in terapia intensiva. (ANSA).